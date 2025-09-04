Бывший чемпион UFC завершил карьеру и назвал причину

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд сообщил о завершении карьеры, передают Vesti.kz.

О своём решении он рассказал в социальных сетях.

"Нет ничего похожего на бойцовскую жизнь. Нравится это или нет — но ничего более настоящего в этой жизни нет. Путь и люди рядом всегда были благословением. Со стороны видят одно, но правда всегда далеко от этого. Я должен поблагодарить своих тренеров, партнёров по команде, спарринг-партнёров и всех, кто был со мной. Пришло время поработать над моим ударом в гольфе", — написал боец.

В интервью Ариэлю Хельвани Рокхолд пояснил, что в 40 лет не может позволить себе пропускать тяжёлые удары и хочет сохранить здоровье. По его словам, он уже добился всего, к чему стремился в ММА, и считает, что настало время завершить карьеру.

Последний поединок в UFC Рокхолд провёл в августе 2022 года, уступив единогласным судейским решением бразильцу Паулу Косте. До этого он потерпел ещё два поражения подряд. Чемпионский титул в среднем весе американец утратил в июне 2016 года, когда проиграл нокаутом британцу Майклу Биспингу.