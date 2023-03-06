Бывший чемпион UFC без слов отреагировал на победу Рахмонова. Видео

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Появилось видео как бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья смотрел бой Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом на турнире UFC 285, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов победил американца удушающим приемом в третьем раунде.

После победы казахстанец выразил уважение своему сопернику и потребовал от главы UFC Даны Уайта титульный бой.

 Для казахстанца эта победа стала 17-й в 17 боях. Причем все свои поединки он завершил досрочно, в том числе пять в UFC.

Появилась информация о гонораре Шавката Рахмонова за победу на UFC 285

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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