Бывший чемпион UFC без слов отреагировал на победу Рахмонова. Видео

Появилось видео как бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья смотрел бой Шавката Рахмонова с Джеффом Нилом на турнире UFC 285, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рахмонов победил американца удушающим приемом в третьем раунде.

После победы казахстанец выразил уважение своему сопернику и потребовал от главы UFC Даны Уайта титульный бой.

Для казахстанца эта победа стала 17-й в 17 боях. Причем все свои поединки он завершил досрочно, в том числе пять в UFC.

Появилась информация о гонораре Шавката Рахмонова за победу на UFC 285