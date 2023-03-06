Появилась информация о гонораре Шавката Рахмонова за победу на UFC 285

Стал известен гонорар казахстанского бойца Шавката Рахмонова (17-0) после победы на турнире UFC 285 над американцем Джеффом Нилом (15-5), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок прошел в рамках турнира UFC 285. Рахмонов победил американца удушающим приемом в третьем раунде.

По информации totalsportal.com, Рахмонов заработает 171,5 тысячи долларов - по 36 тысяч гарантированный гонорар и бонус за победу, шесть тысяч от спонсоров, бонус от UFC составит 43,5 тысячи плюс 50 тысяч.

Гарантированные гонорары бойцов, выплаты по бонусам UFC 285 и дополнительные выплаты от доходов PPV будут основаны на контрактах бойцов с UFC.

Сколько заработал Шавкат Рахмонов за 5-ю подряд победу в UFC

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