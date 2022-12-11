Бывшего чемпиона UFC удивило решение судей в титульном бою

Поляк Ян Блахович, бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории, высказался о своем поединке против россиянина Магомеда Анкалаева, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе стал главным событием турнира UFC 282 в Лас-Вегасе (США) и завершился спорной ничьей, хотя, по мнению общественности, его выиграл российский файтер.

"Мне нужно пересмотреть бой, но я точно не выиграл его. Точно не выиграл. Не чувствую себя победителем, мы можем провести реванш. Я не судья. Моя борьба сегодня была получше, чем в прошлый раз, мне нужно поработать больше над этим. Дайте пояс Анкалаеву", - приводит слова Яна "Ночь в клетке".

Неожиданным исходом завершился главный бой за титул чемпиона UFC

Ранее своим мнением о поединке поделился Анкалаев, отметив, что не в силах выиграть у судей, сидевших в зале.