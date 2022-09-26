Бывшая чемпионка UFC с победы дебютировала в боксе

Новости спорта MMA UFC
Вчера 15:28
©instagram.com/criscyborg

Чемпионка Bellator в полулегком весе бразильянка Крис Сайборг дебютировала в боксе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

37-летняя Сайборг победила свою 39-летнюю соотечественницу Симоне да Сильву.

Поединок прошел в Куритибе и был рассчитан на восемь раундов, по итогам которых Сайборг победила решением судей.

Сайборг - бывшая чемпионка UFC, Strikeforce и Invicta FC.

У Симоне до этого боя было 17 побед на ринге при 22 поражениях.

Перед дебютом в боксе Сайборг заявила, что намерена продолжить выступления в смешанных единоборствах, но при этом открыта для предложений относительно дальнейших боев на боксерском ринге.

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Метки:
UFC MMA

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