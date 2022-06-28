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"Будущий чемпион". Рахмонова назвали монстром после досрочной победы в UFC

"Будущий чемпион". Рахмонова назвали монстром после досрочной победы в UFC
©UFC

Журналист портала MMA Sport Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу казахстанца Шавката Рахмонова (16-0) над американцем Нилом Мэгни (26-9). В ходе беседы эксперт предрек бойцу из Казахстана большие перспективы и спрогнозировал сроки получения им чемпионского боя.

На турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США) Рахмонов во втором раунде задушил американца Нила Мэгни. Видео можно посмотреть здесь.

"Рахмонов вновь доказал свой статус монстра. От битвы казахстанского проспекта с другим опасным бойцом ожидали равного сражения. На деле получилось, что Шавкат доказал свой статус опасного претендента. Он был силен во всех аспектах. Рахмонов универсальный боец - будущий чемпион. Я думаю, что уже в следующем году можно выводить его на поединок за титул в данном дивизионе", - отметил Смит.

Рахмонов рассказал о бое с Мэгни, рейтинге UFC и Чимаеве

Ранее стало известно, что Рахмонов занял второе место в рейтинге небитых файтеров UFC. Также, казахстанец получил бонус от UFC за самое яркое выступление вечера.

Позднее Шавкат заявил о желании подраться с Стивеном Томпсоном, Хорхе Масвидалем или Ником Диасом.

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Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC:

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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