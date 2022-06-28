Рахмонов рассказал о бое с Мэгни, рейтинге UFC и Чимаеве

Шавкат Рахмонов (16-0) в интервью президенту казахстанской лиги Naiza Fighting Championships Нурбеку Карабале прокомментировал победу в UFC над Нилом Мэгни (26-9), высказался о подготовке к бою, а также ответил на вопрос о бое с Хамзатом Чимаевым (11-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Раньше многих рано утром на выходных будил Геннадий Головкин. Теперь будишь ты, и мы наблюдаем твои поединки. Чувствуешь, что становишься народным героем для Казахстана?

- Очень приятно, что люди рано встают из-за моего боя, болеют, переживают. Я очень рад этому. Всегда буду стараться радовать своих болельщиков.

- В бою с Мэгни мы переживали за тебя, потому что такого соперника у тебя не было - он все-таки десятый номер рейтинга. Но ты по всем параметрам "переехал" его, не оставив ни единого шанса. Какие ощущения после такой уверенной победы в UFC?

- Очень хорошие ощущения. Рад за то, что поднимаю престиж страны. Счастлив поднять флаг Казахстана.

- В UFC у тебя четыре досрочные победы в четырех боях. Как на тебя смотрели после вчерашнего боя?

- Да, главный вопрос был: как я буду драться. Показал как, не оставил шансов. В UFC знают уровень каждого. Там интересен трешток, вызовы, которые они бросают друг другу. Там любят таких бойцов. В Америке это не спорт, а шоу. Для нашего менталитета важен спорт, а для американцев - бизнес-рейтинги. Это и к боксу относится.

- Ты готовился в Алматы. В США продолжал в зале Stanforf MMA. Многие едут тренироваться в Таиланд или еще куда-нибудь. Как считаешь, тебе хватило подготовки в Алматы и в США?

- Да, хватило. Все прошло хорошо. Я перед боями еду в США и адаптируюсь. В Америке есть много спарринг-партнеров - это очень хорошо для меня. MMA в США по сравнению с нашим идет немного впереди.

- Перед твоим боем Сергей Морозов и Сайран Нурданбек выиграли свои поединки. Какое впечатление они оставили и какой настрой ты получил от них?

- Да (улыбается), порадовался за них. Смотря на них, вышел с хорошим настроем на бой.

- Ощущаешь поддержку вдали от Казахстана?

- Конечно, как не чувствовать это? Много народу писало нам слова поддержки. В команде хорошая атмосфера.

- На каком уровне изучение английского?

- Стараюсь, скоро, надеюсь, буду понимать и разговаривать.

- В США наверняка хорошая практика для этого.

- Да, простые вещи освоил. Но нужно работать в этом направлении. Сейчас сильно устаем на тренировках, и поэтому не всегда удается учиться.

- В рейтинге UFC ты переместишься на 10-е место?

- Да, надеюсь, скоро.

- Из Казахстана еще никто так высоко не поднимался в UFC. Когда ты думаешь быть на пятом месте?

- Я думаю, через один-два боя.

- Тебе был бы интересен бой с Хамзатом Чимаевым?

- Да, этот бой был бы интересен.

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Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC:

Напомним, что Рахмонов удосрочил американца Мэгни, занимающего десятое место в рейтинге полусредневесов, во втором раунде. Благодаря этому выступлению Шавкат удостоился бонуса в размере 50 тысяч долларов.