Бойцу из команды Хабиба предсказали поражение от казаха в UFC

Уже в эту субботу, 21 июня, на турнире UFC в Баку (Азербайджан) свой бой проведут Азат Максум (15-1) и Тагир Уланбеков (16-2). Перспективный казахстанский файтер Бакдаулет Амирбек (5-0) сделал прогноз на поединок своего соотечественника, сообщают Vesti.kz.

Противостояние между 30-летним казахстанцем Максумом и 33-летним россиянином Уланбековым, являющимся бойцом команды Хабиба Нурмагомедова, пройдет в предварительном карде ивента, вечером, 21 июня.



24-летний Амирбек видит у Максума хорошие шансы на итоговый успех в противостоянии:

"Тагир уже давно в игре, он давно в UFC, и, по моим ощущениям, просто удерживает свою позицию - не видно чемпионских амбиций. Последние бои у него близкие, часто доходят до решения, нет огня в глазах. У Азата, наоборот, сейчас мотивации больше: и после простоя, и после травмы, и на фоне яркой победы его одноклубника Алмахана. К тому же в этот раз в его углу будет тренер Данеш агай (Данеш Дунгенбаев - тренер - Прим. ред). Думаю, Азат голоден до побед, и шансы в этом бою я бы оценил как 60 на 40 в его пользу", - сказал Амирбек.



Отметим, что сам Амирбек, по последним данным, готовится к дебюту в одной из европейских огранизаций. Его целью является попадание в UFC.