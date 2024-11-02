"Бой века в UFC". Рахмонов сойдется с Махачевым?

После срыва боя Шавката Рахмонова против Белала Мухаммада, который должен был пройти на UFC 310, в зарубежных СМИ выдвигают новых претендентов на поединок с казахстанцем, передаютVesti.kz.

По мнению автора championat.com Рахмонов мог бы сойтись с Исламом Махачевым и этот бой мог бы сравниться с противостоянием Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова:

"Шавкат хорошо понимает, что бой с Исламом – вызов всей жизни. А особенно если к тому моменту Рахмонов повесит на свои плечи чемпионский пояс. Тогда он сможет провести объединительный поединок. А к таким вызовам всегда приковано запредельное внимание фанатов. На бумаге Шавкат и Ислам способны закатить бой века в UFC. И это именно со спортивной точки зрения. Конечно, перебить запредельный интерес к противостоянию Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова вряд ли получится хоть у кого-то. Слишком уж хорошо ирландец и россиянин подогревали интерес к тому бою. Да и сама значимость поединка не вызывает особенных сомнений. Но в тот момент изначально казалось, что Хабиб – фаворит. В итоге он уверенно забрал поединок. А вот тут шансы могут быть очень близкими. И сам исход боя – максимально неожиданным".

Ранее Рахмонов заявил, что готов встретится с Махачевым.

Напомним, Рахмонов остался без соперника после того, как Белал Мухаммад, чемпион UFC в полусреднем весе, был вынужден отказаться от запланированного на 7 декабря поединка на UFC 310 из-за проблем со здоровьем.