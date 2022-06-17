"Бой в силе!" Исмагулов узнал новости перед дебютом в главном карде в UFC

Казахский боец Дамир Исмагулов (23-1) успешно прошел взвешивание перед поединком со шведом грузинского происхождения Гурамом Кутателадзе (12-2) в рамках турнира UFC on ESPN 37, передает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние пройдет 19 июня в Остине (Техас, США). Начало боя - ориентировочно в 05:30 по времени Нур-Султана.

"Дамир Исмагулов и Гурам Кутателадзе успешно прошли процедуру взвешивания. Бой в силе!" - пишет телеграм-канал UFC Russia.

Добавим, что 31-летний Исмагулов впервые проведет бой в главном карде события: он одержал четыре победы в UFC.

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