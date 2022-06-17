Какие шансы у Исмагулова в пятом бою UFC? Эксперт дал ответ

Комментатор Вадим Тихомиров дал прогноз на бой между казахстанцем Дамиром Исмагуловым (23-1) и шведом грузинского происхождения Гурамом Кутателадзе (12-2) в рамках турнира UFC on ESPN 37, сообщает "Чемпионат".

Поединок состоится в воскресенье, 19 июня, в Остине (Техас, США). Начало боя - ориентировочно в 05:30 по времени Нур-Султана.

"В своем последнем поединке Гурам остановил Матеуша Гамрота, который шел на серии из 17 побед в 17 боях, а Дамир Исмагулов при последнем появлении в UFC не смог сделать вес и отказался от боя с Магомедом Мустафаевым. Тем не менее Исмагулов не проигрывал досрочно и как будто бы лучше оснащен технически.

При этом бойцы, которые на протяжении долгого времени побеждают, но при этом значительно не продвигаются в плане развития карьеры, часто выгорают и проигрывают в абсолютно проходных боях.

Есть ощущение, что у Кутателадзе и Исмагулова шансы абсолютно равны. Более сильную оппозицию в карьере Дамира можно разменять на то, что Гураму нужнее эта победа в материальном плане. И все-таки это не тот случай, где я бы поставил на андердога при равных шансах.

Если посмотреть на побежденных соперников, то создается впечатление, что Исмагулов уже несколько раз побеждал оппонентов уровня Гурама, а вот обратной ситуации не возникало", - сказал Тихомиров.

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Напомним, Исмагулов дебютировал в UFC в 2018 году, одержав четыре победы в четырех боях.

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