Бой с Рахмоновым? Ислам Махачев хочет перейти в другой дивизион UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 21:50
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Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев заявил о желании завоевать еще один титул - в другой весовой категории, передает "Чемпионат". В эфире телеканала "Матч! Боец" он отметил, что обычная защита не дает ему большую мотивацию.

"Если будет такой вопрос, и мне дадут право выбора, я бы сто процентов выбрал бой за титул в другой весовой категории. Хочу повторить те эмоции от завоевания титула в легком весе. Просто защищать пояс - это не такая большая мотивация, как завоевать второй", - Махачев.

Напомним, Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 13 побед и одно поражение в UFC. В феврале он провел успешную защиту против австралийца Александра Волкановски.

Одним из самых перспективных бойцов в полусредней весовой категории является Шавкат Рахмонов. Махачев восторженно отреагировал на последний бой казахстанца, а тот предостерег россиянина от перехода в его дивизион. 

Лимит в легком дивизионе UFC, где выступает Махачев, составляет 70 килограммов, а в полусреднем, где бьется Рахмонов, 77. 

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Метки:
Махачев Ислам Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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