Бой за пояс Хабиба, поединки Фергюсона и Шевченко, или что будет на выходных в UFC

Димаш Тулегенов

В ночь с субботы на воскресенье на арене "Тойота Центр" в Хьюстоне (Техас, США) пройдет номерной турнир UFC 262. Корреспондент Vesti.kz рассказал о карде турнира с титульным поединком в легком весе.

Номерное событие включит в себя 12 поединков. Три стартовых боя пройдут в рамках ранних прелимов, которые начнутся в 04:30 утра по времени Нур-Султана. Предварительный кард (прелимы) начнется в 06:00, он объединит еще четыре противостояния. Главный кард, который подготовил для болельщиков пять битв, начнется не ранее 08:00.

Расскажем о пяти особо интересных поединках предстоящего вечера боев.

Во второй схватке прелимов состоится встреча топовых представительниц женского наилегчайшего веса - Андреа Ли (США, 11-5) встретится с Антониной Шевченко (Кыргызстан, 9-2). Они располагаются "по соседству" в рейтинге - Ли на 11-м месте, а Шевченко - на 12-м.

У 32-летней Андреа серия из трех поражений, а 36-летняя Антонина в последнем бою одержала победу. Спортсменка из Бишкека (Кыргызстан) является родной сестрой чемпионки этого дивизиона - Валентины Шевченко (21-3).

Начало поединка - приблизительно в 06:30 по времени Нур-Султана.

В последнем событии предварительного карда схлестнутся бразильские средневесы - Роналдо Соуза (26-9-0-1) и Андре Мунис (20-4). Оба спортсмена находятся вне топ-15 дивизиона.

41-летний "Жакаре" Соуза является экс-чемпионом известной в прошлом лиги Strikeforce. В UFC у него тоже есть звездный статус, однако ветеран проиграл уже три боя кряду. В последний раз Роналдо побеждал в 2018 году. Его противник, напротив, на десять лет моложе, идет на серии из шести побед, все еще не проигрывал в UFC (2-0).

Противостояние начнется ориентировочно в 07:30 утра.

Главный кард откроет бой в легчайшем весе между американцем Мэттом Шнеллом (15-5) и бразильцем Рожерио Бонторином (16-3-0-1). Бойцы выступают в наилегчайшем весе, но предстоящий поединок проведут в легчайшем.

Изначально соперником Шнелла должен был стать Алекс Перес (24-6), но за три недели до турнира он снялся с боя. Заменить его был призван Бонторин. На полный тренировочный лагерь времени у Рожерио уже не оставалось, поэтому файтеры решили биться на категорию выше.

Шнелл занимает восьмое место в рейтинге наилегчайшего веса, а Бонторин располагается на позицию ниже. Отметим, что в этом же дивизионе выступает казахстанец Жалгас Жумагулов (13-5).

Этот поединок начнется не ранее 08:00.

В соглавном событии вечера встретятся известные легковесы - американец Тони Фергюсон (25-5) и представитель Ирана Бенеил Дариуш (20-4-1). Оба входят в топ-10 дивизиона - Фергюсон на пятом месте, а Дариуш - на девятом.

Тони, ранее являвшийся временным чемпионом легкого веса, шедший на серии из 12 побед, потерпел два поражения подряд. В прошлом году он уступил Джастину Гэтжи (22-3) и Чарльзу Оливейре (30-8-0-1) в односторонних поединках.

Противостоять 37-летнему ветерану UFC будет 32-летний Дариуш, который идет на серии из шести побед подряд (четыре из них - досрочные). В феврале он раздельным решением одолел бразильца Диего Феррейру (17-4).

Начало боя - ориентировочно в 09:30.

Главный поединок турнира начнется около 10:00. В нем будет оспорен вакантный пояс в легком весе, ранее принадлежавший Хабибу Нурмагомедову (29-0).

Претендовать на титул будут все тот же Оливейра, побивший в прошлом поединке Фергюсона, а также американец Майкл Чендлер (22-5), для которого это будет вообще всего лишь второе выступление в UFC.

31-летний Оливейра идет на серии из восьми побед подряд. Он является рекордсменом UFC по количеству досрочных побед - 16, по числу бонусов за лучшее выступление вечера - 16, а также по количеству успешно проведенных сабмишенов - 14.

Его соперник - 35-летний Чендлер - экс-чемпион Bellator в легком весе. Идет на серии из трех побед, а в своем дебюте в UFC нокаутировал Дэна Хукера (20-10) уже на третьей минуте поединка. Стоит отметить, что Майкл ни разу не проигрывал сабмишеном, а против него будет биться мастер болевых и удушающих приемов.

Этот турнир будет огненным, а если учесть, что на трибунах "Тойота Центра" собираются шуметь 17 тысяч зрителей, то ивент должен получиться незабываемым. Ранее в этом же карде должен был выступить и казахский боец из России, представитель команды DAR Team Pro, Дамир Исмагулов (19-1). Но его бой был перенесен на следующую неделю.

Напомним, что экс-чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, защитив титул в поединке с Гэтжи. Долгое время президент организации Дана Уайт надеялся, что Хабиб передумает и вернется в клетку. Однако россиянин раз за разом напоминал, что решение является окончательным.

Фото: MMA Fighting©️

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