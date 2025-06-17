Бой казаха, отправившего Нурмагомедова в нокдаун, обернулся увольнением из UFC

В UFC приняли жесткое решение по канадскому файтеру легчайшего веса Брэду Катоне (14-5), который в последнем поединке проиграл казахстанцу Бекзату Алмахану (14-5), передают Vesti.kz.

33-летний спортсмен, как сообщает Borrachinha Depot, ​​был исключен из активного состава реестра бойцов лучшей лиги мира.

11 мая на 315-м турнире промоушена в Монреале (Канада) Катона встретился с 27-летним Алмаханом. Их схватка начала вечер поединков. Однако спустя всего 64 секунды с момента начала ивента уроженец Алматы точным апперкотом отправил соперника в глубокий нокаут - первый в карьере канадца.



Судя по всему, это поражение на родине стало последним выступлением для Брэда в октагоне UFC.

Стоит отметить, что Катона - единственный боец ​​в истории, дважды одержавший вверх в двух сезонах The Ultimate Fighter, победа в котором дарует спортсмену контракт с лигой Даны Уайта.

Для Алмахана это был второй бой в UFC. В дебютном поединке Бекзат на коротком уведомлении вышел против россиянина Умара Нурмагомедова (18–1). В той встрече он сумел отправить соперника в нокдаун уже в первом раунде, однако судьи единогласным решением отдали победу дагестанскому бойцу.

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