Бой с Хабибом? В UFC заткнули Макгрегора и поставили перед выбором

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Сегодня 16:22
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Комментатор UFC Джо Роган резко высказался в адрес экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях  Конора Макгрегора (22-6), сообщают Vesti.kz. Ирландский боец заявил, что сниматься в кино сложнее, чем драться в UFC.

"Конор сказал, что играть в кино сложнее, чем драться в UFC? Это неправда. Окей, что ты выберешь: сниматься в "Доме у дороги" или снова подраться с Хабибом? Так что закрой свой рот, это чушь", - сказал Роган в своем подкасте.

Премьерный показ ремейка фильма "Дом у дороги" состоялся в марте 2024 года. В новой версии сюжета главный персонаж приезжает в провинциальный бар и вступает в противостояние с местной бандой. Роль главного антагониста в ремейке исполнил Макгрегор.

Отметим, что первый фильм был снят в 1989 году.

Добавим, что 35-летний Конор не участвовал в боях с лета 2021 года, когда проиграл Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Метки:
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