"Больше нечего доказывать". Хабиб назвал лучшего бойца в UFC

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новость о завершении карьеры Джона Джонса, назвав американца настоящей легендой октагона, сообщают Vesti.kz.

О завершении карьеры 37-летнего бойца заявил президент UFC Дэйна Уайт после турнира UFC Fight Night в Баку. По его словам, новым обладателем титула абсолютного чемпиона стал Том Аспинэлл.

"Поздравляю, легенда! Даже несмотря на то что мы не были друзьями, ты остаешься лучшим в истории UFC и вдохновляешь миллионы людей по всему миру. Тебе больше нечего доказывать в этом спорте", - написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Джон Джонс покидает спорт с внушительным рекордом: 28 побед, лишь одно спорное поражение и один бой, признанный несостоявшимся. Его имя навсегда останется в истории UFC — даже по мнению таких бойцов, как Хабиб.