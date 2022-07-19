"Большая честь, что я казах". Боец из Китая в UFC сделал признание

Казахский боец из Китая Сайран Нурданбек по прозвищу "Росомаха" оставил послание после второй победы в UFC, передает корреспондент Vesti.kz.

26-летний выиграл поединок на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (США), а затем сделал признание.

"Делюсь видео с опозданием. Для меня большая честь, что я казах. Спасибо жителям моего родного города за то, как они встретили меня дома 🎬", - написал боец.

Как "Росомаха" расправился с американцем. Видео победного боя казахского бойца из Китая в UFC

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