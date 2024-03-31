Боец UFC из Узбекистана размазал соперника в первом раунде

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:35
©twitter.com/ufc

Боец UFC из Узбекистана Нурсултон Рузибоев, выступающий в среднем весе, отметился яркой победой под эгидой американского промоушена, передают Vesti.kz.

На проходящем турнире UFC в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) он встречался против американца Седрика Дюма, которого финишировал в первом раунде. 

Дюма оказался на настиле после пропущенного апперкота, после чего был добит Рузибоевым. А перед этим американец выключился из боя, сигнализируя о том, что ему пальцами попали по глазу. Однако рефери никак не отреагировал, тогда как Нурсултон продолжал биться и добился победы.

Представитель Узбекистана дебютировал в UFC в прошлом году, одержав победу в первом раунде над бразильцем Бруно Феррейрой.

Ранее Рузибоев сделал признание о бое с Шавкатом Рахмоновым, подробности - тут.

Метки:
UFC MMA
Новости
Сегодня , 10:28
UFC
Разгромом завершился главный бой турнира UFC в США
Сегодня , 10:01
UFC
Соглавный бой UFC в весе Рахмонова закончился нокаутом
Сегодня , 08:35
UFC
Боец UFC из Узбекистана размазал соперника в первом раунде
Вчера , 15:23
UFC
Уроженка Казахстана из UFC обратилась с просьбой к Хамитову перед его следующим боем
Вчера , 09:12
UFC
Рахмонова застали за неожиданным занятием в Китае. Фото
29 марта, 22:00
UFC
Конор Макгрегор рассказал, когда завершит карьеру
29 марта, 21:12
UFC
Секс-символ ММА спровоцировала казахстанку пикантными фото
29 марта, 16:37
UFC
Топ-бойцы шокированы решением UFC и не хотят драться на историческом турнире
29 марта, 15:35
UFC
Хабиб отреагировал на высказывание легендарного бойца
28 марта, 12:34
UFC
Один из самых обсуждаемых бойцов Казахстана получил контракт с UFC: подробности
© 2008 - 2024 ТОО «EML»