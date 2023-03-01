Боец UFC из Казахстана выразил надежду на победу Рахмонова

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Сегодня 18:25
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Боец UFC из Казахстана Сергей Морозов поделился ожиданиями от следующего поединка Шавката Рахмонова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что 5 марта Рахмонов в рамках турнира UFC 285 проведет бой с американцем Джеффом Нилом.

"Я не хочу давать прогноз, но надеюсь, что Шавкат выиграет бой. Самое главное, чтобы без травм, чтобы со здоровьем было все хорошо. Желательно, чтобы удосрочил, продолжил свою победную серию из досрочных побед", - заявил Морозов в интервью Naiza TV.

Бой Рахмонова и Нила состоится в главном карде турнира и станет третьим главным событием шоу. На счету "Номада" четыре боя в UFC.

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Метки:
Морозов Сергей UFC Рахмонов Шавкат Казахстан

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