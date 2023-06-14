Боец казахстанского менеджера назвал самого сложного соперника для Ислама Махачева в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 14:39
©instagram.com/islam_makhachev

Российский боец UFC Арман Царукян ответил на вопрос о самых сложных соперниках для чемпиона американского промоушена в легком весе россиянина Ислама Махачева, сообщают Vesti.kz.

"На первом месте я. Второе место… Даже в голову никто не приходит. Гамрот? Нет, честно говоря. Его стиль под Ислама не подойдет, он ничего не сможет сделать. Мне же просто чуть не хватило подготовки в вольной борьбе", - заявил Царукян в интервью Sport24.

В апреле 2019 года Царукян проиграл Махачеву единогласным решением судей.

В декабре 2022-го Арман бился с казахстанцем Дамиром Исмагуловым и победил его единогласным решением судей.

Напомним, дела Царукяна, как и Исмагулова, ведет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC Махачев Ислам MMA Абдрахманов Саят

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