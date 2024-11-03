Боец из Марокко повторил достижение Рахмонова в UFC

28-летний марокканский боец UFC Юссеф Залал (16-5-1) одержал досрочную победу на турнире в Эдмонтоне (Канада). Он повторил достижение непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), передают Vesti.kz.

Сегодня полулегковес Залал бился с представителем Уэльса Джеком Шором (17-3). Он одержал победу сабмишеном, поймав оппонента на ручной треугольник во втором раунде.

По данным Telegram-канала "Вестник ММА", это третья досрочная победа подряд для Залала. По этому показателю он сравнялся с полусредневесом из Казахстана Рахмоновым, который в последних трех поединках заставлял сдаться Нила Мэгни, Джеффа Нила и Стивена Томпсона.

Отметим, что это второй приход Юссефа в UFC. Он уже выступал в лучшей лиге мира с 2020 по 2022 годы: начал с трех побед, затем потерпел три поражения и подрался вничью. В этом году марокканец вернулся в ряды UFC и одержал три досрочные победы кряду.

Напомним, что в главном бою турнира прошел бой между топовыми бойцами, который обернулся односторонним избиением.