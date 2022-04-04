Бернс против Чимаева. Почему этот бой нельзя пропустить и что их связывает с Рахмоновым

Автор: Димаш Тулегенов

В воскресенье, 10 апреля, в Джексонвилле (Флорида, США) пройдет 273-й номерной турнир UFC. Помимо двух титульных поединков в легчайшем и полулегком весах, зрителей ждет суперпротивостояние между полусредневесами Гилбертом Бернсом (20-4) и Хамзатом Чимаевым (10-0). Корреспондент Vesti.kz рассказал об этом поединке подробнее.

35-летний бразилец Бернс занимает второе место в рейтинге претендентов, а 27-летний швед чеченского происхождения Чимаев - 11-е. Гилберт стал первым бойцом из топ-10, который принял вызов устрашающего "Борза", не знающего поражений.

Этот бой интересен не только как зрелищное противостояние, но и в отдельности должен заинтриговать казахстанских зрителей, ведь в этой же весовой категории бьется непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (15-0). Причем с обоими из файтеров "Номада" кое-что связывает.

О потенциальном поединке между Рахмоновым и Чимаевым говорят уже давно. И так много, что все мнения и слова даже не сосчитать. Шавкат уже признавался, что ему надоело слышать вопросы про Хамзата.

Что касается Бернса, то Рахмонов тренировался с ним в зале Sanford MMA перед своим третьим выступлением в UFC. Вот что Шавкат рассказывал в интервью "Спорт-Экспрессу" о работе с Гилбертом:

"Пару фишек показал [мне], с ним интересно работать, джиу-джитсу на очень хорошем уровне. Многому у него можно научиться. В этот раз мы особо с ним не боролись, нога у него травмирована была. Так, небольшую отработку сделали. Он спокойно делится фишками, но по армбару я как-то не спрашивал у него. Чисто удушения, как из них выходить. Такие вещи".

Сам же бразилец отреагировал на победу Рахмонова в противостоянии с Карлстоном Харрисом (17-5), написав в своих соцсетях следующее: "Шавкат - зверь! Он заслуживает больше хайпа. Вау! 15 боев - 15 финишей!"

Бернс выступает в UFC с 2014 года и за это время одержал 13 побед при четырех поражениях. Какое-то время он выступал даже в легкой весовой категории. Бразильца не зря называют мастером сабмишенов, ведь восемь из 20 побед он одержал приемами. Такая статистика подтверждает его черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

В последних восьми боях он побеждал, исключением стал лишь титульный поединок с чемпионом дивизиона Камару Усманом (20-1). "Нигерийскому кошмару" Бернс проиграл техническим нокаутом в третьем раунде. Интересно, что ранее они с Камару были спарринг-партнерами, одноклубниками и просто друзьями.

Но еще больше многих фанатов ММА удивил тот факт, что Усман вновь присоединился к лагерю Бернса, чтобы помочь ему подготовиться к поединку с Чимаевым.

Хамзат же выиграл в каждой из десяти проведенных схваток. В UFC на его счету четыре разгромные победы, в которых он пропустил всего один акцентированный удар, нанеся при этом свыше сотни. Статистика Чимаева во многом похожа на ту, что есть у Рахмонова, - отсутствие поражений и все победы досрочные. Только у "Номада" их уже 15, а у "Борза" пока десять.

Но это не мешает Чимаеву опережать Рахмонова в плане "медийки" и популярности в целом. Хамзат с удовольствием использует трешток и всегда готов крушить всех сначала на словах, а затем и в клетке. В то же время Рахмонов только знакомится с трештоком.

На данный момент большинство считает, что фаворитом поединка является именно Чимаев. И это несмотря на куда более высокий рейтинг и многолетний опыт Бернса.

Отметим, что этот поединок будет третьим по значимости на UFC 273. Он начнется ориентировочно в 09:30 по времени Нур-Султана.

После окончания их боя будет оспорен титул в легчайшем весе, где Алджамейн Стерлинг (20-3) и Петр Ян (16-2) проведут реванш. В главном событии вечера пройдет титульное противостояние в полулегком весе - Александр Волкановски (23-1) против Чон Чхан Сона (17-6) по прозвищу "Корейский зомби".

Задай вопрос казахстанской звезде UFC Шавкату Рахмонову

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