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Задай вопрос казахстанской звезде UFC Шавкату Рахмонову

Задай вопрос казахстанской звезде UFC Шавкату Рахмонову
©Vesti.kz, Турар Казангапов
Новости спорта MMA UFC

Спортивный портал Vesti.kz предоставляет уникальную возможность болельщикам - задайте свой вопрос Шавкату Рахмонову

27-летний боец выступает без поражений в самом популярном промоушене мира - UFC. Он уже входит в список топ-15 лучших полусредневесов американской организации. Многие эксперты со всего мира называют "Номада" восходящей звездой, а кто-то даже пророчит ему чемпионство.

Вопросы будут приниматься до 11 апреля. 

Обратите внимание!
Задать вопрос Шавкату Рахмонову можно только по этой ССЫЛКЕ.

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?

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Метки:
Рахмонов Шавкат UFC MMA

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