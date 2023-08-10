Асу Алмабаеву назвали сроки получения боя за титул UFC

Британский эксперт портала MMA Sport Бен Смит оценил дебют казахстанца Асу Алмабаева в UFC. В Ходе беседы с корреспондентом Vesti.kz он призвал трезво рассуждать о перспективах бойца из Казахстана и раскрыл сроки получения чемпионского боя.

Дебютный бой в UFC Алмабаев провел против Оде Осборна из Ямайки. Он состоялся 6 августа в рамках турнира UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США). Казахстанец победил соперника сабмишеном во втором раунде.

"Дебют получился лучше не представишь. Провел бой против опытного бойца и красиво победил во втором раунде. При этом у соперника не было никаких вопросов. Это все, что необходимо на данном этапе. Однако говорить о чемпионских амбициях еще рано. В лучшем случае пройдет несколько боев, это примерно около пары-тройки лет. Если он продолжит расти, то можно будет поговорить о титуле", - отметил Смит.

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После боя стали известны сроки следующего боя Алмабаева в UFC.

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