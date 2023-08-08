Асу Алмабаева сравнили с Шавкатом Рахмоновым после дебюта в UFC

Американский журналист Джек Маккаферри поделился своими впечатлениями от досрочной победы казахстанского бойца Асу Алмабаева (18-2) над ямайцем Оде Осборном (12-6). В беседе с корреспондентом Vesti.kz он вспомнил дебют Шавката Рахмонова.

Алмабаев выступил на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США), где задушил Осборна. Его победа получила звание "лучшего выступления вечера", но сам боец некоторое время после схватки не мог передвигаться самостоятельно.

"Первый раунд получился относительно ровным. Каждый из бойцов отметился активными действиями, но второй раунд полностью ушел Алмабаеву. Казахстанец показал свои невероятные навыки в грепплинге и добился впечатляющей победы сабмишеном. Дебют, повторяющий успех Шавката Рахмонова в первом бою. Выглядит весьма символично. Сложно рассуждать о перспективах Алмабаева, но интересно посмотреть его в следующих поединках", - отметил Маккаферри.

Алмабаев одержал 18-ю победу в 20 боях в смешанных единоборствах (ММА). Накануне он вернулся в Алматы, где его встретили с размахом.

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