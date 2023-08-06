Асу Алмабаев не смог ходить после победного дебюта в UFC

Сегодня, 6 августа в Нэшвилле (США) в рамках предварительного карда турнира UFC представитель Казахстана Асу Алмабаев (18-3) встретился с ямайским бойцом Оде Осборном (12-6), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой продлился два раунда и завершился победой Алмабаева удушающим приемом. После боя повилось видео, на котором Алмабаева на спине несет его тренер Саид Сапаров.
"Сразу после боя Асу Алмабаев не мог передвигаться сам, помог герой двух наших интервью Саид Сапаров. Узнали у него, что с ногой у Асу, оказалось, что во время внутреннего лоукика он повредил ногу, попав в кость Оде Осборну, так же, возможно, травмирована связка, но сейчас Зульфикару уже гораздо лучше", - пишет "Вестник MMA".
Загрузка матч-центра...
Реклама