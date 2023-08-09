Асу Алмабаев рассказал о сроках нового боя после успешного дебюта в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев хочет как можно быстрее провести следующий бой в UFC. Об этом он рассказал в интервью "Вестнику ММА", передают Vesti.kz.

Напомним, Алмабаев дебютировал в американском промоушене 6 августа в рамках турнира UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США), победив сабмишеном во втором раунде Оде Осборна из Ямайки.

- Через сколько ты уже хочешь бой получить?

- Я хотел сразу в Сингапуре подраться (26 августа - прим. ред), просто рассечение и нога травмированная... Мысли были такие - давай в Сингапуре бой попросим. Любого, кто готов. Но UFC сказали - 30 дней тренироваться нельзя.

- Может, попробуешь попроситься на турнир в Абу-Даби?

- Просто на Абу-Даби все билеты раскуплены, сейчас кто будет покупать? И там очень громкие имена, под этими именами мое имя потеряется. Лучше я буду в Америке выступать. С менеджером общались - давай в Нью-Йорк, как раз Джон Джонс будет там драться. Такой бы вариант мне подошел. Как раз у меня будет три месяца подготовки. Посмотрим, это от менеджеров зависит, от организации. Если дадут, тогда можно устроить.

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