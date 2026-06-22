Асу Алмабаев встретился с соперником перед боем

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (23-3) встретился на улице Баку с американцем Чарльзом Джонсоном (19-8) перед их поединком на турнире UFC в столице Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Dar Pro Team. Турнир пройдет в ближайшую субботу, 27 июня.

"Случайная первая встреча на улицах Баку. Рейтинговое противостояние между Асу Алмабаевым и Чарльзом Джонсоном становится все жарче", — сообщает команд казахстанского бойца.

Предстоящий бой станет для Алмабаева первым выступлением в 2026 году.

В своём предыдущем поединке, который прошёл 2 ноября 2025 года на турнире UFC в Дохе, Алмабаев одержал досрочную победу над американцем Алексом Пересом, завершив бой в третьем раунде.

Чарльз Джонсон хорошо знаком казахстанским болельщикам. В UFC он уже дважды встречался с представителями Казахстана: в 2022 году победил Жалгаса Жумагулова раздельным решением судей, а в 2024-м оказался сильнее Азата Максума.