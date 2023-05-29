Асу Алмабаев раскрыл причину непобедимости Шавката Рахмонова

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев в интервью российскому журналисту Игорю Лазорину объяснил, за счет чего его соотечественнику Шавкату Рахмонову удается оставаться непобежденным в октагоне. Рекорд Шавката в ММА - 17-0, сообщают Vesti.kz.

- Почему Шавкат настолько успешный боец? Какие у него есть черты, благодаря которым он выигрывает без шансов для соперника?

- Он пашет, столько времени отдал этому спорту. И по характеру он не такой, как все - прямолинейный, всегда в лицо говорит. Как в бою, так и в жизни он идет в лоб. Сам по себе он талантливый, все быстро усваивает, может боксировать на уровне чемпиона мира, это касается вольников и грэпплеров. Навыки у него хорошие. Одаренность, пахота, дисциплина - вот залог его успеха. Благодаря этим качествам он находится на таком уровне. Три года назад его никто не знал. Но за счет работы он так вырос.

Ранее Алмабаев назвал сроки следующего боя Рахмонова в UFC.