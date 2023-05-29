Асу Алмабаев раскрыл причину непобедимости Шавката Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 13:05
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев в интервью российскому журналисту Игорю Лазорину объяснил, за счет чего его соотечественнику Шавкату Рахмонову удается оставаться непобежденным в октагоне. Рекорд Шавката в ММА - 17-0, сообщают Vesti.kz.

- Почему Шавкат настолько успешный боец? Какие у него есть черты, благодаря которым он выигрывает без шансов для соперника?

- Он пашет, столько времени отдал этому спорту. И по характеру он не такой, как все - прямолинейный, всегда в лицо говорит. Как в бою, так и в жизни он идет в лоб. Сам по себе он талантливый, все быстро усваивает, может боксировать на уровне чемпиона мира, это касается вольников и грэпплеров. Навыки у него хорошие. Одаренность, пахота, дисциплина - вот залог его успеха. Благодаря этим качествам он находится на таком уровне. Три года назад его никто не знал. Но за счет работы он так вырос.

Ранее Алмабаев назвал сроки следующего боя Рахмонова в UFC.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Алмабаев Асу Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:05
UFC
Асу Алмабаев раскрыл причину непобедимости Шавката Рахмонова
Сегодня , 12:18
UFC
Стали известны сроки следующего боя Шавката Рахмонова в UFC
27 мая, 21:14
UFC
Казахский боец из Китая нокаутировал соперника на турнире за контракт с UFC
27 мая, 18:32
UFC
Девушка-боец из Казахстана заявила о желании стать чемпионкой UFC
27 мая, 10:59
UFC
Сестра Шавката Рахмонова захотела в UFC
27 мая, 09:03
UFC
Асу Алмабаев прокомментировал свой дебют в UFC
27 мая, 07:45
UFC
Стал известен первый соперник Асу Алмабаева в UFC
26 мая, 20:14
UFC
Хамзат Чимаев и Дана Уайт прокомментировали слухи о конфликте
26 мая, 08:36
UFC
"Маленькая рыжая колбаска". Макгрегор отреагировал на слова Канело
24 мая, 21:46
UFC
Артем Резников оценил перспективы Нурмагомедова в UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»