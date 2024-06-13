Асу Алмабаев раскрыл план на чемпионство в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 19:31
©instagram.com/asu_zulfikar57

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (19-2) рассказал о ближайшем бое в UFC и как собирается стать чемпионом американского промоушена, передают Vesti.kz

В ночь с 15 на 16 июня в Лас-Вегасе (Невада, США) он подерется с американцем Хосе Джонсоном (16-8).  

- Я базовый джитсер, разными видами спорта занимался, у меня всегда проходит борьба, поэтому будем переводить, валить, тушить. Если будут возможности финишировать, постараюсь финишировать. Постараюсь все свои козыри использовать в этом бою, - рассказал он в интервью "РБ Спорт".

- Ты говорил, что намерен стать чемпионом UFC к 2025 году. Каким должен быть 2024-й, чтобы он приблизил тебя к цели?

- После этого боя, если хорошо закончим, надо вызовы бросать определенным людям.

Напомним, Алмабаев дебютировал в лучшей лиге мира в августе прошлого года. С тех пор он одержал уже две победы - удушающим приемом над ямайцем Оди Осборном (12-7-0-1) и решением над американцем Си Джеем Вергарой (12-5-1).

Метки:
Алмабаев Асу UFC MMA

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:31
UFC
Асу Алмабаев раскрыл план на чемпионство в UFC
11 июня, 17:06
UFC
А вы знали об этом? 25 иностранных бойцов UFC, которые приезжали драться в Казахстан
11 июня, 15:20
UFC
Легенда UFC назвал победителя боя Хабиб Нурмагомедов - Ислам Махачев
10 июня, 12:39
UFC
Рахмонов высмеял трех топовых бойцов UFC
10 июня, 11:48
UFC
Не будет драться больше года? Как осложнилась ситуация Рахмонова в UFC
9 июня, 19:30
UFC
Шавкат Рахмонов выбрал нового соперника в UFC
9 июня, 09:16
UFC
Махачеву назвали условие для боя за титул чемпиона UFC в весе Рахмонова
9 июня, 08:17
UFC
Нокаутом и скандалом обернулся главный бой UFC
8 июня, 23:23
UFC
Рахмонову "дали" бой с бывшим чемпионом UFC
8 июня, 12:30
UFC
Появилась новая информация об отмене боя Чендлер - Макгрегор
© 2008 - 2024 ТОО «EML»