Асу Алмабаев прокомментировал свой дебют в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 09:03
©instagram.com/asu_zulfikar57/

Казахстанский боец Асу Алмабаев (17-2) прокомментировал свой предстоящий дебютный поединок в UFC, передает корреспондент Vesti.kz.

В своем первом бою в крупнейшем ММА-промоушне Асу Алмабаев сразится с ямайским файтером Оде Осборном (12-5).

"На пятое августа подписали договор на бой", - отметил в своем Instagram Алмабаев.

Добавим, что Осборн провел в UFC уже семь боев: четыре победы и три поражения. Он дрался сразу с несколькими соперниками казахстанца Жалгаса Жумагулова: Джером Ривера (10-6), Чарльз Джонсон (13-5), Манел Капе (18-6), Тайсон Нэм (21-13-1). 

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Метки:
Алмабаев Асу

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