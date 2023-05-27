Асу Алмабаев прокомментировал свой дебют в UFC

Казахстанский боец Асу Алмабаев (17-2) прокомментировал свой предстоящий дебютный поединок в UFC, передает корреспондент Vesti.kz.

В своем первом бою в крупнейшем ММА-промоушне Асу Алмабаев сразится с ямайским файтером Оде Осборном (12-5).

"На пятое августа подписали договор на бой", - отметил в своем Instagram Алмабаев.

Добавим, что Осборн провел в UFC уже семь боев: четыре победы и три поражения. Он дрался сразу с несколькими соперниками казахстанца Жалгаса Жумагулова: Джером Ривера (10-6), Чарльз Джонсон (13-5), Манел Капе (18-6), Тайсон Нэм (21-13-1).