Американский сайт SI.com оценил уровень казахстанца Асу Алмабаева, которому предстоит провести поединок против австралийца Стива Эрцега, передает Vesti.kz.

Их поединок состоится 1 марта в Лас-Вегасе. Эрцег занимает девятое место в дивизионе наилегчайшего веса UFC, тогда как Алмабаев находится на восьмой позиции.

"Согласно сообщению Dar Team Kazakhstan, Стив Эрцег выступит против претендента под восьмым номером Асу Алмабаева на турнире UFC Fight Night 1 марта. Мероприятие пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада. История казахстанского бойца Алмабаева похожа на историю "АстроБоя" Эрцега: он ворвался в рейтинг уже после третьего боя в промоушене. Сейчас Алмабаев идет в UFC с рекордом 4-0, а его последняя победа стала самой крупной в карьере - решением судей над Матеусом Николау в октябре. Алмабаев имеет впечатляющий рекорд 21-2 и не проигрывал уже почти восемь лет", - отмечается в публикации.

Алмабаев провел четыре боя в UFC и одержал четыре победы. У Эрцега пять поединков в лучшей лиге мира: три победы и два поражения.