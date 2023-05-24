Артем Резников оценил перспективы Нурмагомедова в UFC

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Казахстанский боец АСА Артем Резников, высказал свое мнение относительно перспектив непобежденного российского бойца Умара Нурмагомедова в легчайшем весовом классе UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz. Умар является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова.

"Я думаю, Умар Нурмагомедов в скором времени станет чемпионом UFC. Его борьба лучше, чем у Мераба Двалишвили и Алджамейна Стерлинга. Это два лучших бойца дивизиона. Думаю, Умар лучше борется. Я бы посмотрел его бой против Двалишвили. Мне кажется, Мераб сильнее Стерлинга", - заявил Резников в интервью Mma.metaratings.ru.

Умар Нурмагомедов успешно провел 16 поединков в смешанных единоборствах и одержал победу в каждом из них. Его следующим противником будет американский боец Кори Сэндхаген.

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

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