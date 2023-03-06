Артем Резников назвал главную слабость бойцов UFC после победы Шавката Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 08:51
©instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников поделился наблюдением после победы своего соотечественника Шавката Рахмонова на турнире UFC 285, передают Vesti.kz.

Рахмонов удушающим приемом в третьем раунде финишировал американца Джеффа Нила.

"Одно заметил. Почему-то бойцы UFC не могут терпеть удушающие приемы. Только их берут за шею, и они хлопают", - написал Резников в соцсетях.

Напомним, для Рахмонова это 17-я победа в 17 профессиональных поединках. Все свои бои он завершил досрочно, в том числе пять схваток в UFC. Нил потерпел третье поражение в американском промоушене после десяти боев.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Резников Артем MMA Казахстан Рахмонов Шавкат UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:01
UFC
Шавкат Рахмонов потроллил сбежавшего от него бойца UFC
Сегодня , 09:46
UFC
Полиция "задержала" Шавката Рахмонова после победы на UFC 285
Сегодня , 09:30
UFC
Топ-боец UFC обратился к Шавкату Рахмонову после поражения
Сегодня , 09:09
UFC
Шавкат Рахмонов сделал признание после досрочной победы на UFC 285
Сегодня , 08:51
UFC
Артем Резников назвал главную слабость бойцов UFC после победы Шавката Рахмонова
Сегодня , 08:23
UFC
Куат Хамитов отреагировал на победу легенды на UFC 285 c участием Рахмонова
Вчера , 23:51
UFC
"Выступит еще лучше". Известный тренер оценил шансы Рахмонова с топовыми бойцами UFC
Вчера , 23:20
UFC
"Наподдал локтями в голову". В Украине разобрали победу Рахмонова над Нилом
Вчера , 22:16
UFC
Почти два миллиона долларов. Певец Дрейк обогатился после титульного боя в UFC
Вчера , 20:31
UFC
Шавкат Рахмонов потребовал от президента UFC организовать ему титульный бой
© 2008 - 2023 ТОО «EML»