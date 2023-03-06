Артем Резников назвал главную слабость бойцов UFC после победы Шавката Рахмонова

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников поделился наблюдением после победы своего соотечественника Шавката Рахмонова на турнире UFC 285, передают Vesti.kz.

Рахмонов удушающим приемом в третьем раунде финишировал американца Джеффа Нила.

"Одно заметил. Почему-то бойцы UFC не могут терпеть удушающие приемы. Только их берут за шею, и они хлопают", - написал Резников в соцсетях.

Напомним, для Рахмонова это 17-я победа в 17 профессиональных поединках. Все свои бои он завершил досрочно, в том числе пять схваток в UFC. Нил потерпел третье поражение в американском промоушене после десяти боев.