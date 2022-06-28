Американский ветеран ответил на вызов Шавката Рахмонова

39-летний американский боец UFC Стивен Томпсон (16-6-1) ответил на вызов Шавката Рахмонова (16-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Томпсон, занимающий седьмое место в рейтинге полусредневесов, высказался в беседе со своим братом Тони на Youtube-канале Stephen Wonderboy Thompson.

Самый непонятный выбор, или кого Рахмонов вызвал на бой в UFC

- В выходные ты получил вызов. Кажется, это уже пятый вызов. Люди думают, что ты уже стар, слаб в борьбе. Это был десятиминутный бой, и это снова борец, чувак.

- Ох.

- Правда, изначально он не совсем борец, он становился чемпионом по боевому самбо. Он держал под контролем Нила Мэгни девять минут в десятиминутном бою.

- Это сумасшествие!

- Плюс он назвал тебя Стивеном. Ощущение, что он ни разу не сказал что ты "Вондербой"!

- Мне показалось, он вызвал меня, Масвидаля и Ника.

- Ты мог бы провести бой с Нейтом, он с Масвидалем, или любые другие варианты. Можно было бы организовать мини-турнир.

- Турнир на выживание - только победитель останется в дивизионе.

- А проигравшие уходят.

- Проигравшие уходят! Мне нравится эта идея.

- Ок, чувак - обратился Томпсон к Рахмонову. - Чтобы бы ни было. Давай, поехали! Посмотрим-посмотрим, мужик. Да все бросают мне вызовы. У меня есть уже три опции. Мне нравится, хотя и звучит дико.

- Четыре!

- Четыре-четыре. Хотя нет же?

- Еще Ник, Нейт, Масвидаль.

- Нейт, Ник - а, ок! Давайте устроим это. Если это случится - думаю, будет круто.

- Когда люди вызывают тебя, ты видишь в этом работу менеджероов для раскрутки себя?

- Я думаю: "Опять это случилось". На самом деле это сумасшествие. Кажется, все его соотечественники написали в Инстаграме под моим предпоследним постом. Там было что-то типа 18 комментариев, но после боя этого парня - 300 и более.

- Да?

- Да-да. "Дерись с ним", "дерись с ним" и эмоджи их флага.

- Настолько много, что, кажется, все люди оттуда только и писали тебе?

- Да-да. "Дерись с ним". Еще и на ломанном английском - "ты драться его".

- "UFC", "его", "пожалуйста"!

- Вроде того.

- Ну, у меня такое впечатление - ты чувствуешь, что можешь его нокаутировать, в его ударке нет чего-то особенного, обычная, как у всех. Но на правах твоего близкого - ты откажешься в ближайшее время выходить с борцами.

- Да, так.

- Он тебя переведет.

- Это 100 процентов. Я допускаю, что это может быть бой, в котором мы будем обмениваться бомбами, но в нужный момент он просто переведет и засабмитит как ребенка. К сожалению, он из тех парней, кто влезет в твою игру.

- Тебе нужно...

- Мне остается только защищаться все три раунда.

Напомним, что на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США) Рахмонов во втором раунде задушил американца Нила Мэгни. Это его четвертая победа в UFC.

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