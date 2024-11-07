Американский боец решил загнать и задавить Шавката Рахмонова

Известный боец UFC Колби Ковингтон (17-4) выразил уверенность в победе над непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz.

"Я могу загнать и задавить его. Ему не понравится мое давление. Он не очень хорошо справляется с левшами. Мы видели, как он выступил в бою против Джеффа Нила. Это был очень конкурентный поединок. Он пока не дрался с топовым претендентом.

Он бился с несколькими гейткиперами дивизиона, парнями, стоящими на пороге топ-10. Но он не дрался с чемпионами вроде меня, бойцами, которые будут идти на него все пять раундов, загонять его. Я считаю, что стану для него хорошим матчем.

Он очень высокий, но я не вижу в нем ничего особенного. У него было несколько хороших сабмишенов, и он "скользкий". Но это бывает лишь тогда, когда он контролирует борьбу. Со мной он этого делать не сможет.

Думаю, я могу побить его довольно легко. Для меня это выигрышный поединок и тот бой, который я хочу провести в будущем. Неважно, выиграет он или проиграет в декабре", - заявил Колби в интервью Submission Radio.