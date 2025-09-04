Алмахан проведет бой против Топурии на историческом турнире UFC

Казахстанский боец легчайшего веса UFC Бекзата Алмахана (12-2) объявил имя соперника и дату следующего поединка, передают Vesti.kz.

Накануне появилась информация о том, что следующим оппонентом для "Туранского воина" станет грузинский файтер, представляющий Испанию, Александр Топурия (6:1). Алмахан подтвердил правдивость данных, опубликовав пост, посвященный предстоящему бою.

"Доха, Катар. 22 ноября", — подписал публикацию Алмахан.

Алмахан подтвердил бой с Топурией в UFC: есть дата и место

Поединок состоится в рамках первого в истории UFC турнира в Катаре. Ожидается, что в этом же карде вернется в октагон один из ведущих претендентов на титул в лёгком весе россиянин армянского происхождения Арман Царукян (22-3).

Кто такой Александр Топурия?

Александр Топурия в последний раз выходил в клетку в феврале на турнире UFC 312, где победил единогласным решением судей Колби Тикнесса (7-1). Он идёт на серии из четырёх побед подряд, а единственное поражение потерпел ещё в мае 2015 года. Интересно, что пять из его шести побед завершились уже в первом раунде. Кроме того, Александр является старшим братом действующего чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии (17-0).

Поединок Алмахан - Топурия обречён на досрочный финиш?

Алмахан, в свою очередь, в мае этого года на UFC 315 эффектно нокаутировал бывшего чемпиона TUF Брэда Катону (14-5) в первом раунде. Для 28-летнего казахстанца это был второй бой в UFC после дебюта в марте 2024 года, когда он, несмотря на оформленный нокдаун в первом раунде, уступил решением судей бывшему претенденту на титул Умару Нурмагомедову (18-1).

Бекзат, по прозвищу "Туранский воин", имеет рекорд 12-2, причём 11 из его побед были одержаны нокаутами. С учётом агрессивного стиля и впечатляющей статистики обоих бойцов, предстоящий поединок обещает завершиться досрочным финишем.

Казах, отправивший Нурмагомедова в нокдаун, получил дом за нокаут в UFC