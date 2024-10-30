Алмабаев уволил из UFC бойца из топ-10

UFC отчислил нескольких бойцов, сообщают Vesti.kz со ссылкой MMA Fighting. Свои выступления в промоушене завершили семь спортсменов, включая представителя наилегчайшего веса Матеуса Николау (19-5-1).

Отчисление бразильца примечательно тем, что он шел на 10-м месте в рейтинге своего дивизиона. Однако трех последних поединках он уступил: Брэндону Ройвалу, Алексу Пересу и Асу Алмабаеву из Казахстана.

При этом Николау во второй раз в карьере покинул UFC. Впервые бразильца "выгнали" в 2019 году, но он вернулся в 2021-м после 2-0. Всего у Николау 4-3 в UFC.

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Напомним, поединок Алмабаев - Николау состоялся 20 октября в рамках турнира UFC Fight Night 245 в Лас-Вегасе (США). Бой был рассчитан на три раунда и завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Для Асу эта победа стала четвертой в четырех боях UFC. Николау же потерпел третье поражение кряду.

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