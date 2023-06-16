Адвокат Макгрегора выступил с заявлением после обвинения бойца в изнасиловании

Адвокат, представляющий интересы бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, высказал свои комментарии по поводу обвинений, которые были предъявлены его клиенту в отношении предполагаемого изнасилования, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Это нельзя назвать иначе как вымогательство. Мистер Макгрегор приветствует расследование, которое, по его твердому убеждению, покажет, что обвинения против него ложны. После того как требование о выплате денег не было удовлетворено, они обратились к средствам массовой информации с просьбой оказать давление. Это вымогательство", - говорится в заявлении юриста Макгрегора, текст которого у себя в социальных сетях привел журналист Аарон Бронстетер.

Ранее Макгрегора был обвинен в совершении изнасилования. Инцидент, о котором идет речь, якобы произошел во время четвертого матча финала НБА между "Майами Хит" и "Денвер Наггетс". По словам адвоката предполагаемой пострадавшей, Макгрегор заперся с ней в туалете и потребовал от нее сексуальных отношений.