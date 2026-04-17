"Абсолютное безумие": Царукяна сняли с рейса в США перед важным боем

Российского бойца UFC армянского происхождения Армана Царукяна сняли с рейса в США, сообщают Vesti.kz со ссылкой на блогера Адама Зубайраева.

Он направлялся на турнир борцовской лиги RAF, который состоится в ночь с 18 на 19 апреля. Царукян должен провести поединок против Юрайя Фейбера.

"Арман Царукян и его два друга были удалены с рейса American Airlines из Лос-Анджелеса в Филадельфию, потому что он смотрел в свой телефон во время взлёта, абсолютное безумие", - написал он под видео в соцсетях.

Царукян является вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе. С самым престижны промоушеном мира боец начал сотрудничать с апреля 2019 года.