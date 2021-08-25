Более 50 пропущенных за бой, или кто из казахстанских файтеров UFC получает больше урона в стойке

Казахстанские бойцы UFC суммарно провели в промоушене 13 поединков, выиграв девять из них. В ММА, как правило, важно не только хорошо атаковать, но и умело обороняться, не позволяя сопернику нанести себе много урона. Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько ударов в среднем казахстанские файтеры пропускают в каждом бою.

Больше урона принимает на себя боец наилегчайшего веса Жалгас Жумагулов (14-5). 32-летний файтер провел в промоушене три боя, два из которых проиграл. В трех поединках файтер из Актобе принял 161 удар, а в среднем это 53,6 удара за бой.

Наибольшее количество попаданий "прилетело" от Амира Альбази (14-1) в январском бою - 94. Зато последнее выступление получилось для Жалгаса чистым во всех смыслах. Американец Джером Ривера (10-6) донес до цели всего 11 ударов, после чего был задушен казахстанцем.

Американского бойца уволили из UFC после поражения от Жумагулова

Не самая лучшая статистика и у одноклубника Жумагулова по Arlan MMA Pro Team - Сергея Морозова (17-5) из легчайшего дивизиона. На его счету два выступления в UFC, в которых актюбинец по разу выиграл и проиграл. В поединках против Умара Нурмагомедова (13-0) и Халида Тахи (13-4-0-1) Морозов пропустил 98 ударов. В среднем 49 ударов за бой.

Легковес Дамир Исмагулов (23-1) провел в UFC четыре боя, выиграв каждый из них решением. Суммарно он провел в клетке ровно час (по 15 минут в каждом поединке). За это время Дамир принял 133 удара. В среднем он пропускает по 33,2 удара за бой, что является достаточно неплохим показателем.

В двух проведенных боях представительница наилегчайшего веса Мария Агапова (9-2) пропустила 55 ударов. Основная доля пришлась на провальный проигранный поединок с уже уволенной из организации Шаной Добсон (4-5), нанесшей 41 точный удар по сопернице из Казахстана. Средний показатель - 27,5 пропущенных удара за бой.

Надежнее всех соотечественников по этому показателю полусредневес Шавкат Рахмонов (14-0). Двоих своих оппонентов он удосрочил не позднее середины второго раунда. За это время 26-летний проспект пропустил 48 ударов, что в среднем составляет 24 за поединок.

Напомним, что к текущему моменту следующий бой в UFC анонсирован лишь у Агаповой. В октябре 24-летняя спортсменка встретится с колумбийкой Сабиной Мазо (9-2).

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