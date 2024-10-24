"4 боя за 14 месяцев". Асу Алмабаеву назвали условие получения титульного боя в UFC

Известный американский журналист YahooSport и эксперт ММА Кевин Йол поделился мнением о перспективах Асу Алмабаева (21-2) в UFC, а также оценил шансы казахстанского бойца наилегчайшего веса на получение титульного боя, передают Vesti.kz.

На турнире UFC Fight Night 245 (UFC Vegas 99), который прошел в ночь на 20 октября 2024 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США), "Зульфикар" провел четвертый бой в UFC, в котором решением судей победил бразильца Матеуса Николау.

- Асу был чрезвычайно активен с момента подписания контракта с UFC. За 14 месяцев он провел четыре боя и обладает впечатляющим рекордом 4-0. Его последняя победа оказалась особенно значимой и, возможно, стала знаковым моментом в его карьере на сегодняшний день. Несмотря на то, что он занимает седьмую строчку в очень конкурентном дивизионе, вызывает тревогу тот факт, что он до сих пор не завершал свои поединки досрочно, - сказал Йол в интервью SPORT+.

- Почему важно, чтобы Асу заканчивал бои досрочно? Насколько вообще это влияет на конкуренцию в UFC?

- Недавно стало известно о приходе в UFC японца Кая Асакуры. Его дебютный бой в UFC будет за титул, что, без сомнения, повлияет на текущие рейтинги и опустит всех бойцов на позициях ниже него, включая Асу. В данной ситуации, с учетом высокой конкуренции, Асу необходимо начать завершать свои бои нокаутами или сабмишнами, чтобы претендовать на титульный бой и значительно повысить свой рейтинг.

- Какой потенциал вы видите у Асу Алмабаева?

- Находясь на седьмом месте в таком конкурентном дивизионе, у Асу есть потенциал и возможности для дальнейшего продвижения. Простой факт его победы уже привлекает внимание, и, если он сможет побеждать убедительно, более уверенно, его имя вскоре может оказаться среди претендентов на титул. Чтобы выйти в лидеры ему нужно не только закрепиться на текущем уровне, нужно быть более убедительным.

Работал на рынке, дрался в ночных клубах и добрался до UFC. Кто такой Асу Алмабаев и откуда прозвище "Зульфикар"?