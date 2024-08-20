Зайнутдинову сообщили хорошие новости перед матчами за выход в группу Лиги Европы

Стамбульский "Бешикташ" представил заявку на матч раунда плей-офф Лиги Европы против швейцарского "Лугано", сообщают Vesti.kz.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в список турецкой команды на первый матч, который пройдет в ночь с 22 на 23 августа в Туне (Швейцария).

Информация об этом появилась на официальном сайте УЕФА и в турецких СМИ.

Зайнутдинов выступает за "Бешикташ" с лета прошлого года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро (данные Transfermarkt) и подписал контракт до 30 июня 2027-го.

Текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги Зайнутдинов провел 27 матчей и заработал четыре предупреждения.

В сезоне 2024/25 казахстанец еще не выходил на поле в составе команды, восстанавливая от повреждения.