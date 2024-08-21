Зайнутдинов узнал плохие новости перед матчами за выход в группу Лиги Европы

"Бешикташ" назвал заявку на матч раунда плей-офф Лиги Европы против швейцарского "Лугано", сообщают Vesti.kz.

В ней не оказалось полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова.

Примечательно, что накануне, судя по информации турецких СМИ и сайта УЕФА, казахстанец фигурировал в списке стамбульского клуба на этот матч, который пройдет в Туне (Швейцария) в ночь с 22 на 23 августа.

Зайнутдинов выступает за "Бешикташ" с лета прошлого года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро (данные Transfermarkt) и подписал контракт до 30 июня 2027-го. Текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги Зайнутдинов провел 27 матчей и заработал четыре предупреждения.

В сезоне 2024/25 казахстанец еще не выходил на поле в составе команды, восстанавливаясь от повреждения.