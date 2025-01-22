Завершился матч седьмого тура общего этапа Лиги Европы-2024/25, в котором встречались турецкий "Бешикташ" и испанский "Атлетик" из Бильбао, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Тюпраш" в Стамбуле (Турция) и заевршилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Милот Рашица (17-я и 60-я минуты), еще по разу забили Рафаэл Силва (78-я), который также записал на свой счет два ассиста, и Жоау Мариу, реализовавший пенальти (92+). У гостей единственный гол забил Унаи Гомес (45-я).

Казахстанский полузащитник "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов вышел на замену на 69-й минуте игры, но результативными действиями не отметился.

Для "Бешикташа" это третья победа в Лиге Европы. Команда Зайнутдинова набрала 9 очков и поднялась на 18-е место в турнирной таблице. "Атлетик" (16) остался на второй строчке.