"Ювентус" остался без финала Лиги Европы после гола в дополнительное время

Испанская "Севилья" и итальянский "Ювентус" определили финалиста Лиги Европы сезона 2022/23, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Испании завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. При этом на 65-й минуте "Ювентус" вышел вперед после гола Душана Влаховича.

"Севилья" сравняла счет спустя шесть минут благодаря мячу Сусо. Победу испанцам в дополнительное время принес Эрик Ламела, отличившийся на 95-й минуте.

Отметим, что в первом матче в Турине соперники сыграли вничью - 1:1.

Добавим, что в финале, который пройдет в ночь на 1 июня в Будапеште (Венгрия) на стадионе "Пушкаш Арена" "Севилья" сыграет с итальянской "Ромой".

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