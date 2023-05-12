"Ювентус" на 97 минуте ушел от поражения от "Севильи" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Итальянский "Ювентус" вырвал ничью у испанской "Севильи" в первом матче полуфинала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Турнире и завершилась со счетом 1:1.

Марокканский форвард Юссеф Эн-Несири вывел гостей вперед на 26-й минуте. И лишь на седьмой минуте, добавленной к общему времени матча, защитник хозяев Федерико Гатти сравнял.

Ответная встреча полуфинала турнира пройдет 18 мая в Севилье. Напомним, что в параллельном матче "Рома" обыграла "Байер".

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