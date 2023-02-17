В матче "Барселона" - "МЮ" установлен рекорд Лиги Европы

Новости спорта Футбол Лига Европы
Вчера 08:59
©ФК "Барселона"

В матче стыкового раунда Лиги Европы между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" был установлен новый рекорд турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Ноу Камп" завершилась боевой ничьей - 2:2.

Игру посетили 90 225 зрителей. Это новый рекорд посещаемости Лиги Европы, который превзошел предыдущее достижение почти на десять тысяч человек.

Прежний рекорд был установлен 23 февраля 2017 года в матче 1/16 финала между английским "Тоттенхэмом" и бельгийским "Гентом". Ту игру на стадионе "Уэмбли" в Лондоне посетили 80 465 человек.

Отметим, что ответный матч между "МЮ" и "Барселоной" пройдет в ночь на 23 февраля.

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Метки:
Лига Европы Манчестер Юнайтед Барселона

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