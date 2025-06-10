Лига Европы
Сегодня 12:55

В клубе КПЛ обозначили цель в Лиге Европы

©ФК "Актобе"

19-летний футболист "Актобе" Аян Байдалетов поделился своими эмоциями от дебютного гола в ворота "Кайрата" в 11-м туре КПЛ и оценил работу с новым главным тренером. Также игрок назвал цель "красно-белых", передают Vesti.kz со ссылкой на KFF League.

 - Аян, расскажи о матче.

 - К сожалению, результат оказался не в нашу пользу. Игра была очень интенсивной, с высоким темпом. Впереди нам предстоит много работы над физической подготовкой.

 - Ты забил свой первый гол в КПЛ. Поделись впечатлениями.

 - Да, это мой первый гол в Премьер-лиге. Очень рад. Спасибо старшему брату Оралхану (Омиртаеву) за голевую передачу - я просто подставил ногу. Эмоции зашкаливают, не передать словами.

 - В команде сменился главный тренер - теперь с вами работает Вячеслав Левчук. Что можешь сказать о работе с ним?

 - Сейчас мы делаем упор на тактику. Господин Левчук доверяет мне и дает шанс. В целом хочу поблагодарить весь тренерский штаб. Постараюсь проявить себя в следующих матчах.

 - Расскажи о переходе из детского футбола во взрослый. Раньше ты выступал в QJ League.

 - Конечно, переход – это непросто. Но QJ League помогла мне адаптироваться, и за это я очень благодарен. Уровни, конечно, разные, но я постепенно привыкаю.

 - Впереди у "Актобе" матчи Лиги Европы. Что думаешь об этом этапе?

 - Сначала нас ждут еще важные игры в Премьер-лиге. После этого всей командой будем готовиться к еврокубкам. Цель, конечно, пройти как можно дальше.

Отметим, что в текущем сезоне отыграл уже пять матчей в КПЛ. Гол в ворота "Кайрата" пока единственный для 19-летнего полузащитника "актюбинцев".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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