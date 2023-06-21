УЕФА наказал Жозе Моуринью за оскорбление судей

Новости спорта Футбол Лига Европы
Вчера 22:57
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Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью получил четырехматчевую дисквалификацию от УЕФА за оскорбления судей после финала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Моуринью выразил свое недовольство решениями бригады рефери, возглавляемой Энтони Тейлором, в результате поражения "Ромы" в решающем матче против "Севильи" (1:1, 1:4 по пенальти).

Португальский тренер агрессивно выразил свои претензии к судьям на парковке стадиона в Будапеште. Моуринью также попытался обратиться к президенту судейской комиссии УЕФА, Роберто Розетти, в надежде успокоить ситуацию.

"Ты чертов позор". Моуринью наехал на арбитра после поражения в финале ЛЕ

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Метки:
Лига Европы УЕФА Моуринью Жозе

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